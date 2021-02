Thiès: le Stade Lat Dior inspecté par la CAF en perceptive de la Ligue africaine des champions

Une mission d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) a séjourné au Sénégal le week-end dernier, pour faire l’état des lieux du stade Lat-Dior de Thiès, nous apprend l'Agence de presse sénégalaise.



"C’est une mission consistant à faire remonter des informations sur le stade devant abriter les matchs de la Ligue des champions qui débutent incessamment", a expliqué l’officiel en charge de cette mission.



En plus de son rapport devant porter sur les installations du stade Lat Dior, le plénipotentiaire de la CAF était aussi chargé de collecter "toutes les informations utiles sur les hôtels" que les adversaires de Teungueth FC pourraient occuper lors des matchs de la phase des poules de la LDC, indique la même source.



Le stade Lat-Dior qui abrite les matchs de l’équipe nationale de football depuis la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, avait obtenu "une homologation provisoire" de la CAF en mars de la même année.



Cette infrastructure abrite actuellement les matchs du tournoi de qualification à la CAN U17 de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA).



En plus du TFC dont la campagne africaine débute par un déplacement à Tunis contre l’Espérance les 12 ou 13 février, l’équipe du Jaraaf, le représentant sénégalais en Coupe de la CAF, va également recevoir ses adversaires à Lat Dior.



Le Jaraaf, qualifié pour le tour de cadrage de la Coupe de la CAF, a quitté Dakar ce mardi pour Harare où il va jouer le FC Platinum.



Le match aller est prévu le 14 février à Harare, la manche retour étant arrêté pour le 21 février, informe le Jaraaf sur son compte Twitter.