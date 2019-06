Thiès: le centre tactique de la base militaire porte le nom de feu capitaine Mbaye Diagne

Le Centre d’entraînement tactique de la zone militaire N°7 de Thiès, ville située à 70 km à l'est de Dakar, porte désormais le nom de feu capitaine Mbaye Diagne, décédé en 1994 lors d’une mission onusienne de maintien de la paix au Rwanda.



En 1994, le Casque bleu sénégalais Mbaye Diagne s’est illustré par son courage au Rwanda pendant le génocide. Il a sauvé plusieurs centaines de Tutsis et de Hutus modérés.



Des proches, amis, officiers de l’armée, de la gendarmerie, membres de la famille du parrain ont assisté à la cérémonie de baptême du centre d’entraînement tactique de la zone militaire N°7 (CET Z 7) de Thiès. Vingt-cinq ans après sa mort accidentelle sur le terrain, ses proches et ses compagnons d’armes se souviennent lui.