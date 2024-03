Thiès : le khalife de Thiénéba appelle les Sénégalais à cultiver la paix

Le Khalife de Thiénaba, Serigne Assane Seck, a lancé un appel hier jeudi à Thiès, à l'endroit des jeunes. Il a exhorté les Sénégalais à embrasser la paix et à éliminer la violence, suggérant que celle-ci ne saurait résoudre les problèmes du pays.



« Unissez-vous et consacrez vos cœurs et vos esprits à tout ce qui peut construire le pays. Pour notre part, avec plus de 80 ans, nous ne sommes plus directement concernés. Bientôt, nous rejoindrons le Prophète Mouhamed (PSL) au Paradis, vous partez avec votre Sénégal », a déclaré Serigne Assane Seck.



Selon APS qui donne l’information le guide religieux avait un entretien avec le maire de Thiès, à qui il était venu rendre une “visite privée” à l’hôtel de ville de la cité du rail.



À la sortie de la rencontre avec l’édile de la ville Serigne Assane Seck a insisté sur la nécessité pour la jeunesse de s'engager dans des actions constructives et de s'abstenir de tout recours à la violence. « Si vous détruisez le pays, ce sera à vos dépens, et si vous le préservez, ce sera à votre profit », a-t-il souligné.



Le Khalife a adressé son message de paix à la jeunesse sénégalaise, les mettant en garde contre les conséquences néfastes de la violence. « Seule la paix vous sera bénéfique », a-t-il insisté. Pour lui « la violence qui, selon lui, ne résout rien. »



Le maire de Thiès, Babacar Diop, a exprimé son adhésion à l'appel du Khalife, définissant le message comme une directive à travailler pour la paix. « C'est un message que nous devons tous décoder et nous devons aujourd'hui travailler pour la paix », a-t-il déclaré.