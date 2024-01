Thiès : le mouvement pour le développement des Niayes sonne l’alerte pour la protection du domaine écologique

Entre une urbanisation galopante, l’exploitation de certaines ressources et la future autoroute Dakar /Saint-Louis, les niayes se meurent. Le mouvement pour le développement des niayes lance l’alerte.



Seydina Faye adjoint au maire de Notto Gouye Diama indique que, « les Niayes sont aujourd’hui la convoitise des sociétés immobilières, les terres jadis réservées à l’agriculture sont de plus en plus aménagées au profit des habitations comme en témoigne les plans d’occupations et d’affectations des sols. Ce qui est une menace réelle ».



Hormis les activités agropastorales, les autres secteurs comme la pêche y sont fortement éprouvés. « À ces inquiétudes s’ajoutent les problèmes liés à l’accès à l’eau, à la production mais aussi à la prise en charge sanitaire, à l’éducation au problème des équipements permettant aussi à l’épanouissement des populations », cite Issa Faye.



L’adjoint au maire invite l’Etat à agir pour sauver la zone des niayes. « La salinisation des terres et des pratiques non adaptées nécessitent aussi de la part des pouvoirs publics une capacitation des producteurs », lance –t-il. Au cours du lancement du mouvement pour le développement de niayes, les cultivateurs impactés par le projet autoroute Dakar/ Saint- louis ont rappelé à l’Etat du Sénégal sa promesse de les indemniser.