Thiès : les compétitions du CNP suspendues jusqu'à nouvel ordre

Après une large concertation avec ses démembrements et suite aux violences notées ces derniers jours dans nos quartiers, le président de l'Odcav de Thiès à suspendu les compétitions du CNP 2023 jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue de la ville.



« J'instruis toutes les zones à tenir des rencontres élargies aux présidents d'ASC et même certaines personnes ressources pour des propositions concrètes visant à éradiquer ce fléau qui gangrène nos compétitions et la société en général», lit-on dans la lettre.



Il dit attacher au prix à l'exécution de cette décision, espérant une bonne réception et une bonne exploitation de la présente.