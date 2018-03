Thiès : les élèves en classe d’examen lancent la grande offensive pour sauver l’école

Les élèves en classe de terminale évoluant dans les écoles publiques de Thiès sont décidés à œuvrer pour mettre fin à leur grève. C’est dans ce cadre qu’ils ont mis en place un collectif pour implorer les différents acteurs tournant au tour de l’éducation de ne pas les sacrifier.



Selon Cheikh Diallo, coordonnateur dudit Collectif, cette initiative est venue à son heure : «C’est un collectif qui a pour objectif d’entreprendre une lutte pour pouvoir étudier en paix parce que cela fait déjà quelques temps que les grèves gangrènent notre système scolaire. Donc nous avons décidé nous, les élèves du lycée Amary Ndack Seck de Thiès, de nous impliquer pour avoir un droit fondamental qui est un droit à l’éducation».



Le jeune élève de terminale d’expliquer : «Ce droit est remis en cause du fait des problèmes subsistant entre les autorités étatiques et les syndicats d’enseignants à cause des indemnités, entre autres. Ce qui, malheureusement, fait de nous des victimes».



Mais, prend-t-il la peine de préciser, «Nous ne prenons pas parti. Nous allons faire de telle sorte que l’Etat et les écoles puissent trouver des accords … »