Thiès : les habitants du village de Touba-Mbouloukhtène réclament des solutions à leurs problèmes économiques et sociaux

Les habitants du village de Touba-Mbouloukhtène, situé dans la commune de Ndiéyène Sirakh, département de Thiès, sont confrontés à une série de problèmes majeurs qui affectent leur qualité de vie au quotidien. Ces préoccupations ont poussé les résidents à exprimer leur désespoir dans les rues, réclamant des améliorations substantielles pour leur communauté.



Le porte-parole de l'association du village, le professeur Mor Ngom, a souligné que « l'une des principales difficultés rencontrées par le village est l'état déplorable de la route d'accès, un obstacle majeur au développement local. L'accès difficile à la région a eu un impact négatif sur divers aspects de la vie quotidienne des habitants, notamment le marché local, qui a autrefois été reconnu à travers tout le pays mais a vu sa vitalité décliner au fil du temps. »



Dans le domaine de l'éducation, le village souffre d'un manque criard d'infrastructures, notamment l'absence d'un collège d'enseignement moyen, renseigne Le Quotidien. Le professeur Ngom en appelle à l'État pour qu'il prenne en compte cette préoccupation et investisse dans l'éducation en créant un collège de proximité pour les jeunes de la région.



L'absence d'électricité et de connexion internet est un autre problème majeur pour la localité. Le porte-parole a déploré le fait que, « malgré les efforts des jeunes de l'association locale pour financer un éclairage public, ces questions relèvent de la compétence des autorités et nécessitent l'intervention de l'État. »

Touba-Mbouloukhtène a exprimé également le besoin urgent d'une ambulance médicale pour prendre en charge les besoins de la population, en particulier les femmes enceintes.



Bien que l'accès à l'eau potable ne pose plus de problème grâce à la proximité d'une nappe phréatique, le village a déploré le manque de soutien de l'État dans divers domaines, y compris l'agriculture. Les jeunes locaux consacrent une grande partie de leur temps à cultiver les terres du village avec des moyens rudimentaires, ce qui nécessite une modernisation de cette activité essentielle pour la région.



Touba-Mbouloukhtène espère que ses préoccupations seront entendues par les autorités et que des mesures seront prises pour revitaliser la communauté et améliorer les conditions de vie de ses habitants.