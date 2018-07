Thiès: les victimes de l'opération démolition de la Soprim appellent Macky au secours

Attendant toujours la réaction des autorités à propos de la démolition de leurs maisons par la société Soprim, les victimes invitent le président de la République Macky Sall à voler à leur secours afin d'adoucir leur mal. Ainsi, elles ont évalué les pertes à plus de 800 millions de francs Cfa.



« Il y a eu des autorités et le médiateur de la République qui sont venus nous voir. Ce dernier nous a demandé de faire un dossier, que nous allons déposer au niveau de la médiature. Ce que nous avons déjà fait », a indiqué Bacary Cissé porte-parole du collectif des victimes de démolition de Mbour 2 de Thiès.



M. Cissé d’ajouter : « entre temps, il y a le service des Eaux et forêts qui est venu pour nous montrer que le site est classé. Et, il n’a jamais été déclassé ». Lors de sa visite à Mbour 4, dit-t-il, le chef de l’Etat avait décidé de déclasser la zone. « Et c’est par rapport à cela que la Soprim en a profité pour en faire la démolition », a-t-il révélé.



Par ailleurs, les victimes attendent toujours la réaction de l’Etat du Sénégal. « La population est bien dans son droit. Parce qu’elle existait bien avant l’arrivée de Soprim.



A l’en croire, la dette s’élève à plus de 800 millions de francs Cfa. « Seul le président Macky Sall peut régler ce problème », a-t-il laissé entendre.