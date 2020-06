Thiès : un élève en classe de 1ère disparu depuis le 10 juin

Aliou Ndour, 23 ans, élève en la classe de Première au Lycée Jules Sagna de Thiès a disparu depuis le mardi 10 juin 2020.



Le même jour et comme d’habitude, il a suppléé son père à son atelier avant de revenir à la maison pour le déjeuner. Par la suite, il a quitté la maison, son ordinateur en main et n’a plus jamais fait signe de vie, renseigne son père.



Depuis lors, tous les appels émis sur son téléphone sont tombés sur la boîte vocale. Selon sa mère, le matin de sa disparition, il se plaignait de maux de tête.