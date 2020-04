Thiès: un élève en classe de Terminale arrêté pour faux billets

B. Kane, élève en classe de Terminale et M. Mbengue, maçon de profession ont été arrêtés puis placés sous mandat de dépôt à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès, une ville située à 70 km de Dakar. Ils sont poursuivis pour trafic de faux billets.



Selon L’As qui donne l’information dans son édition de ce jeudi, M.Kane se serait présenté dans une boutique au quartier hersent, pour acheter la boisson. Le boutiquier, très alerté, s’est rendu compte que son client lui avait remis un faux billet.



Conduit au commissariat du premier arrondissement, l’élève n’a pu échapper car il avait par devers lui des coupures d’une valeur de 100.000 F Cfa.



Cuisiné par les éléments du Commissaire Ngom, il passe aux aveux et balance son présumé complice. Il déclare aux enquêteurs que l’argent appartenait à un certain M. Mbengue, un ouvrier maçon.



Une descente chez ce dernier a permis aux limiers de mettre la main sur du papier et du matériel destinés certainement à la fabrication de faux billets.