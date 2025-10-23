Thiès : un homme poignardé à mort au marché central après une dispute autour d’une paire de chaussures

Un drame s’est produit au marché central de Thiès. Une altercation entre deux individus a viré au drame lorsque l’un des protagonistes a été poignardé à mort à la suite d’une dispute liée à une paire de chaussures, selon les informations recueillies par PressAfrik.Les faits se sont déroulés en pleine journée. Alerté par des riverains ayant aperçu la scène, le poste de police de Nginth a rapidement dépêché une équipe sur les lieux, appuyée par des éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI). Les forces de l’ordre ont réussi à maîtriser le suspect, qui tentait de prendre la fuite, avant de le conduire au poste pour audition.La victime, grièvement blessée, a été évacuée d’urgence à l’hôpital régional de Thiès, où elle a finalement succombé à ses blessures. Selon les premiers éléments de l’enquête, le différend aurait éclaté après que le suspect a porté, « à l’insu de son propriétaire », une paire de chaussures appartenant à un tiers. La victime, qui aurait tenté d’intervenir pour calmer la situation, a été atteinte de deux coups de couteau, « au dos et à l’abdomen », d’après les témoignages recueillis sur place.Entendu par les enquêteurs, le suspect a reconnu les faits. Il a expliqué qu’« une dispute concernant une affaire de chaussures avait dégénéré » et qu’il l’avait « poignardée à deux reprises la victime » avec un couteau qu’il portait sur lui.L’arme du crime, un couteau encore entaché de sang, a été saisie et consignée pour les besoins de l’enquête. Le suspect est actuellement placé en garde à vue.