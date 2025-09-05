Réseau social
Thiès : vaste opération de sécurisation de la Police avant le Gamou 2025
En prélude du Gamou 2025, la Police nationale a mené une vaste opération de sécurisation dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 septembre à Thiès.
 
Supervisée par le Commissaire Divisionnaire de police Ndiara Sène, Directeur de la Sécurité publique, cette opération a mobilisé plusieurs unités pour renforcer la sécurité et rassurer les populations.
 
Le bilan est jugé satisfaisant, avec les résultats suivants :
 
124 pièces saisies
 
14 véhicules et 3 motos immobilisés
 
115 000 FCFA encaissés en amendes
 
63 personnes interpellées pour diverses infractions, dont :
 
41 pour vérification d'identité
 
8 pour ivresse publique manifeste
 
4 pour vol en réunion
 
2 pour détention et usage de drogue
 
2 pour conduite en état d'ivresse
 
2 pour détention et trafic de chanvre indien
 
3 pour non-inscription dans le fichier sanitaire
 
1 pour conduite sans permis

 
 
Moussa Ndongo

Vendredi 5 Septembre 2025 - 01:12


