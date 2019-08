Thomas Tuchel : "Si sa situation n'est pas claire, Neymar ne jouera pas"

En conférence de presse avant la rencontre contre Toulouse, Thomas Tuchel s'est confié sur de nombreux sujets, mais les questions concernant Neymar ont été relativement nombreuses.



Le feuilleton Neymar ne se terminera pas avant les derniers jours de mercato estival, et les clubs comme le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont sujets à de nombreuses questions des journalistes.



Alors que le Paris Saint-Germain retrouvera les terrains pour la troisième journée de Ligue 1 contre Toulouse, après une défaite à oublier contre le Stade Rennais, Thomas Tuchel était en conférence de presse.



En plus de confirmer le fait que Julian Draxler, Ander Herrera et Thilo Kehrer ne s'étaient pas entraînés lors de la dernière session d'entraînement de ce week-end, le coach allemand a bien évidemment répondu à des questions sur Neymar.



L'entraîneur avait avoué il y a plusieurs semaines que son joueur brésilien souhaitait quitter le club, mais la situation est tendue entre le Barça et Paris, et personne ne sait sous quelles couleurs jouera le Brésilien cette saison.



Cependant, Thomas Tuchel a été clair. Si le joueur a participé à tous les entraînements de la semaine et qu'il est de retour dans une bonne forme physique, il ne pourra pas jouer tant que sa situation ne s'est pas éclaircie.



“Neymar est plus en forme, il a gagné beaucoup en capacités, il a fait une bonne semaine avec toute l’équipe, il a fait une semaine avec beaucoup de volume, d’intensité, et un bon état d’esprit. Mais la situation entre lui et le club est toujours la même. Le club a été clair : tant que sa situation n’est pas claire, il ne peut pas jouer. Si sa situation est claire, il pourra jouer", a déclaré Tuchel concernant son numéro 10 brésilien.



L'Allemand sait que cette situation n'est pas facile, mais confie que son équipe et lui sont habitués : "Tout le monde est habitué à ce genre de situation, c’est comme quand il est blessé… À chaque conférence de presse, avant et après les matches, on parle de lui… Mais ce n’est pas la meilleure situation pour un club, non."