Tir mortel visant Charlie Kirk: le FBI publie des photos d’un « suspect »

Le FBI a publié jeudi deux photos d’un « suspect » dans le tir mortel visant le commentateur conservateur américain Charlie Kirk, appelant le public à aider à identifier l’individu.



Les images floues montrent apparemment un jeune homme d’âge universitaire vêtu d’un t-shirt noir à manches longues, d’un jean, d’une casquette et de lunettes de soleil noires.



Kirk, 31 ans, a été mortellement touché mercredi après-midi alors qu’il s’adressait à un groupe d’étudiants à l’Université de Utah Valley, dans la ville d’Orem, à quelque 64 km au sud de Salt Lake City. L’attaque, apparemment ciblée, a eu lieu malgré la présence de six policiers universitaires et de l’équipe de sécurité privée de Kirk.



Des vidéos en ligne montrent le moment où une balle frappe Kirk pendant qu’il parle, provoquant la panique parmi les étudiants. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort quelques heures plus tard.

