Tirage coupe du monde U20 : le Sénégal connait ses adversaires

Ce vendredi 21 avril 2023 s’est tenu a Zurich en Suisse le tirage au sort de la coupe du monde des moins de 20 ans.



Les 24 nations qualifiées ont été réparties en quatre chapeaux constitués sur la base du Classement mondial FIFA U20. Et divisé en 6 groupe.



Champion d’Afrique en titre, l’Equipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans est logée dans le groupe C avec le Japon, l'Israël et la Colombie.



La compétition se déroulera en Argentine du 20 mai au 11 juin prochains.