Tirage relevé pour le PSG en Ligue des champions : Bayern, Barça et Tottenham au programme

Le Paris Saint-Germain connaît désormais ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026. Champion d’Europe en titre, le club parisien remet sa couronne en jeu et débutera sa campagne face à un tirage relevé.
Au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique accueilleront le Bayern Munich qu’ils avaient déjà affronté la saison passée, l’Atalanta, Tottenham et Newcastle.
À l’extérieur, le PSG devra se mesurer au FC Barcelone, au Bayer Leverkusen, au Sporting Portugal ainsi qu’à l’Athletic Club.
Le calendrier détaillé, avec les dates et horaires des rencontres, sera communiqué ce samedi.
Les adversaires du PSG en phase de ligue :
À domicile : Bayern Munich, Atalanta, Tottenham, Newcastle
À l’extérieur : FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal, Athletic Club
Au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique accueilleront le Bayern Munich qu’ils avaient déjà affronté la saison passée, l’Atalanta, Tottenham et Newcastle.
À l’extérieur, le PSG devra se mesurer au FC Barcelone, au Bayer Leverkusen, au Sporting Portugal ainsi qu’à l’Athletic Club.
Le calendrier détaillé, avec les dates et horaires des rencontres, sera communiqué ce samedi.
Les adversaires du PSG en phase de ligue :
À domicile : Bayern Munich, Atalanta, Tottenham, Newcastle
À l’extérieur : FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal, Athletic Club
Autres articles
-
Ligue des champions : l’OM tombe dans un groupe relevé avec Liverpool et le Real Madrid
-
Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !
-
Mercato : Nampalys Mendy signe à Watford
-
Eliminatoires Mondiale 2026 : Moustapha Mbow appelé pour la première fois
-
Eliminatoires Mondial 2026 : voici la liste des 26 joueurs convoqués