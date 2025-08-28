Réseau social
Tirage relevé pour le PSG en Ligue des champions : Bayern, Barça et Tottenham au programme
Le Paris Saint-Germain connaît désormais ses adversaires pour la phase de ligue de la Ligue des champions 2025-2026. Champion d’Europe en titre, le club parisien remet sa couronne en jeu et débutera sa campagne face à un tirage relevé.
                                                  
Au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique accueilleront le Bayern Munich qu’ils avaient déjà affronté la saison passée, l’Atalanta, Tottenham et Newcastle.
 
À l’extérieur, le PSG devra se mesurer au FC Barcelone, au Bayer Leverkusen, au Sporting Portugal ainsi qu’à l’Athletic Club.
 
Le calendrier détaillé, avec les dates et horaires des rencontres, sera communiqué ce samedi.
 

Les adversaires du PSG en phase de ligue :
 
À domicile : Bayern Munich, Atalanta, Tottenham, Newcastle
 
À l’extérieur : FC Barcelone, Bayer Leverkusen, Sporting Portugal, Athletic Club
Moussa Ndongo

Jeudi 28 Août 2025 - 19:40


