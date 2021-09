Tiraillements à l’accueil de Macky Sall à New York: deux blessés enregistrés, un policier américain reçoit un coup au visage

Les nerfs étaient tendus hier, mardi à New York, où séjourne actuellement le président de la République Macky Sall pour participer à la 76e Session de l'AG de l'ONU. Les militants des partis de l'opposition du Sénégal qui ont voulu manifester leur mécontentement devant la Mission permanente du Sénégal située à 300 m du siège des Nation Unies, se sont heurtés à un groupe de la mouvance présidentielle qui était aussi sur place. Des tiraillements violents ont même eu lieu aux premières heures de la manifestation.



Selon « Les Echos », deux blessés légers ont été enregistrés. Un policier américain qui voulait séparer les deux clans a reçu un coup sur le visage.



Un des manifestants faisant partie de l’opposition et qui a reçu des coups a regretté ce qui s’est passé. « Ils ont payé des lutteurs déguisés en nervis pour saboter notre manifestation », a-t-il pesté.



Accusés d’avoir distribué un montant d’environ 10.000 dollars aux militants qui ont fait le déplacement depuis l’arrivée du chef de l’Etat sénégalais, les responsables de l’Apr (Alliance pour la république) ont démenti les accusations.



« Nous n’avons pas vu d’enveloppes distribuées », a témoigné El Hadji Amadou N. Ndoa, diplomate et ancien responsable de l’Apr de la section de Manhattan. Qui précise que même si c’était le cas, les gens ont droit à des commodités comme la restauration ; ceci étant valable dans tout rassemblement.