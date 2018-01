Titulaire et buteur avec Stoke : Mame Biram se bat pour le Mondial

Titulaire en club, il a aussi trouvé le chemin des filets à 5 reprises. Le buteur, dont les qualités de rapidité et de combativité sont reconnues, semble assez outille pour effectuer son retour dans l’optique de la Coupe du Monde 2018.Se battre pour aller au MondialMalgré son absence lors des 5 dernières rencontres de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé ne semble pas avoir mis une croix sur celui qui, naguère, était son attaquant numéro 1 : « Mame Biram Diouf, c’est un garçon que j’apprécie beaucoup. Je suis ses performances à Stoke City.J’espère en tout cas que dans l’avenir, il reprendra la place qu’il mérite, à savoir être un attaquant de pointe et être capable de marquer des buts, de peser sur les défenses. C’est un garçon qui a un bon état d’esprit et j’espère qu’il reviendra en équipe nationale. Comme je l’ai dit, la porte de l’équipe nationale n’est fermée à aucun joueur. Ce n’est pas parce qu’on est qualifié en Coupe du Monde qu’on va prendre un cadenas et fermer l’équipe », avait confié le sélectionneur national après la qualification à la coupe du monde.Source : Stades