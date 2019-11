Tivaouane : 75 interpellations dont 32 déférées au parquet

La police a fait un bilan a mis parcours à 48 heures de la célébration du Mawlid 2019, prévu ce samedi 9 novembre. Elle informe avoir mobilisé plus de 2 000 éléments pour assurer la sécurité de l’événement religieux. Déjà, 75 individus ont été arrêtés durant la période du 2 au 7 novembre 2019. Parmi eux, 32 ont été déférés au parquet.



« Tout acte de nature à remettre en cause la quiétude des Sénégalais qui vont venir à Tivaouane sera sévèrement réprimé ». C’est qu’a déclaré le Directeur de lé sécurité publique, le Commissaire Abdoulaye Diop qui a fait face à la presse jeudi à Tivaouane.



Faisant le bilan à mi-parcours, il a informé qu’ : « Il y a eu 75 personnes interpellées pour le moment pour diverses infractions (Vol, ivresse publique, détention de chanvre indien, faux billets de banque, escroquerie, vérification d’identité. Durant la période du 2 au 7 novembre 2019, 32 personnes ont été déférées au parquet ».



S’agissant du nombre de policiers déployés dans la ville religieuse, Commissaire Diop a renseigné qu’ils sont plus de 2 086 éléments.