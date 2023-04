Tivaouane: Frapp dénonce la condamnation de son délégué général adjoint à 2 mois de prison ferme

Plusieurs militants de Pastef Tivaouane dont le délégué général du Frapp ont été condamnés ce mardi à deux (2) mois ferme par le tribunal de Thiès. Ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, incitation à la violence et appel à l’insurrection. Dans un communiqué, le Secrétariat Exécutif National (SEN) du Frapp s’insurge contre les arrestations arbitraires et interpelle les organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme et des libertés sur la situation au Sénégal.



« Le tribunal de Thiès vient de rendre la décision de condamner notre camarade Alioune Badara Mboup, Délégué Général adjoint du FRAPP, à deux (02) mois de prison ferme. Rappelons que le camarade est arrêté le 15 Mars dernier, à la fin d'une marche dûment déclarée et autorisée par l'autorité. Finalement, même la participation à une marche déclarée, autorisée et encadrée peut valoir les affres de la garde à vue et une condamnation », lit-on dans un communiqué du SEN du Frapp.



Qui ajoute : « Voilà où en est l'état des libertés et de la démocratie au Sénégal, par l'entêtement de Macky Sall dans son projet de troisième candidature illégale et illégitime et d'élimination de son principal opposant ».



Selon le Frapp, « toutes les familles sénégalaises et toutes les corporations se trouvent aujourd'hui affectées de près ou de loin par cette violence arbitraire exercée par Macky Sall, avec plus de 600 de leurs membres torturés, emprisonnés, traqués ou grièvement blessés ».



FRAPP s'insurge énergiquement contre « cette utilisation des ressources publiques et cette instrumentalisation de l'institution judiciaire par Macky Sall pour réduire au silence, traquer, torturer et garder arbitrairement en détention des centaines de sénégalais qui exercent le droit de résistance consacré par la constitution qui en fait même un devoir citoyen ».



D’ailleurs, le Frapp interpelle les « organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme et des libertés sur la situation au Sénégal où la force et l'arbitraire ont fini de se substituer à la loi ».



Guy Marius Sagna et Cie invitent tous les « démocrates et tous les défenseurs des droits et des libertés à se mobiliser promptement autour d'une synergie d'actions concrètes pour arrêter le monstre, pour sauvegarder la démocratie et les libertés ».