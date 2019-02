Tivaouane- Les piques de Macky à ses adversaires : «Pourquoi ont-ils peur des stades? »

Le candidat Macky Sall est convaincu que ses adversaires pour la présidentielle du 24 février prochain n'osent pas se mesurer à lui. Accueilli à Tivaouane dans un stade municipal où l'attendaient de nombreux militants, Macky Sall a assuré qu'il est le seul à oser tenir des rassemblements dans des stades.



«Suis-je le seul candidat a cette élection? Car, je suis seul à oser tenir des rassemblements dans des stades. Mes adversaires se contentent simplement de caravanes sans envergure. S'y ajoute que leurs slogans “Macky naa deem” (Ndlr : Macky doit partir) ne me fera pas partir. Et puis, c'est un slogan périmé».



A l'en croire, Idrissa Seck et Cie ne peuvent pas mesurer la responsabilité et la lourdeur que la fonction présidentielle exige. «Diriger un pays n'est pas une chose à prendre à la légère. Il faut de la rigueur et du sérieux pour y arriver», a-t-il soutenu.



avant de prendre congé des militants et responsables de Tivaouane, il a fait un clin d’œil aux différentes familles maraboutiques sénégalaises qui ont joué un grand rôle pour la stabilité du pays mais surtout dans la lutte contre le terrorisme.



C’est par la suite qu’il a fait cap vers Thiès où doit se tenir son dernier meeting de la journée.