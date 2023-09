Tivaouane : Macky Sall et son message d'adieu devant le Khalife général

Le président de la République a sacrifié à la tradition en se rendant à Tivaouane pour une visite de courtoisie au Khalife général des Tidiane, Serigne Babacar Sy Mansour, en prélude à la célébration du Mawlid prévue ce mercredi 25 septembre 2023.



Habillé de blanc, accompagné d’une forte délégation, dont le Premier ministre. Le Président Sall a eu un tête-à-tête avec le Khalife général des Tidiane. Dans son discours, Macky Sall indique que « tout règne a une fin excepté celui de Dieu. Je n’ai ménagé aucun effort ces 12 ans à la tête de l’Etat. Nous avons axé notre travail pour le développement du Sénégal et j’espère que mon successeur poursuivra cette voie ».



« Je vous remercie votre travail et tout ce que vous faites pour l’Islam et la Tariqa Tidiane. La Mosquée en est une preuve parfaite. C’est un grand chantier qui est à votre œuvre. Je prie pour l'achèvement de la grande Mosquée de Tivaouane qui sera pour bientôt », a souhaité le Président Sall.



Il dit au khalife : « Vous avez contribué à moderniser la ville de Tivaouane, et nous avons tout fait pour y contribuer en réalisant des infrastructures et tout ce qu’on retrouve dans une cité religieuse ».



Le chef de l’Etat a aussi demandé au Khalife des Tidiane de prier pour un Sénégal de paix. « L’Etat luttera contre les formes d’extrémismes, qui sont à la porte de notre pays. Rien que la paix dans un pays suffit pour rendre grâce à Dieu. Nous devons tout faire pour préserver cette paix et cette stabilité. Le Sénégal est un pays de paix », fait remarquer le Président Sall qui révèle que l’Etat fera le nécessaire pour que la paix règne.



Il espère que son successeur poursuivra dans cette voie : « Nous poursuivrons le travail que nous avons entamé. Et j’ai déjà choisi l’équipe qui s’évertuera à le faire. Ceux qui prendront la relève doivent être unis et devront travailler à préserver le pays de soubresauts afin de garantir la sécurité des populations et des biens de ce pays ».



Macky rend grâce à Dieu et remercie le Khalife pour ses conseils et recommandations effectué à son endroit.