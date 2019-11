Tivaouane: Quelque 70 personnes arrêtés pour diverses infractions

Quelque 70 personnes ont été arrêtés pour diverses infractions lors d’opérations de sécurisation menées par la Police dans le cadre de la célébration du Gamou de Tivaouane prévu dans la nuit de samedi à dimanche, appris l’APS du commissaire urbain de ladite ville, Bara Niang.



"Ces individus interpellés notamment pour drogue, vol, abus de confiance et escroquerie ont été déférés au parquet", a déclaré le commissaire Niang lors d’un entretien avec l’APS.



Selon le commissaire Niang, la Police nationale a déployé à Tivaouane près de 2000 éléments notamment de la brigade de recherches et de la police judiciaire, dans le cadre de la sécurisation du Gamou, une manifestation religieuse qui draine des centaines de milliers de personnes dans ce chef-lieu de département dans la région de Thiès.



"En cette même occasion l’année dernière, on avait dénombré plus d’accidents de circulation et enregistré plus d’interpellations", a aussi souligné l’officier de police. Il a à cet effet prôné la dynamisation d’une "relation de confiance" entre la population et les éléments de la police, devant aboutir au déclenchement d’un "déclic de collaboration entre les deux entités".



Le commissaire urbain de Tivaouane a par la même occasion invité les populations à "s’approprier" de leur police nationale, mais aussi ses éléments à plus de "courtoisie" dans l’exercice de leur mission.