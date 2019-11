Tivaouane: Serigne Babacar Sy Mansour annonce la reprise des travaux d’achèvements de la Grande Mosquée

Les travaux d’achèvement de la Grande Mosquée de Tivaouane vont reprendre incessamment. C’est ce qu’a annoncé par le khalife général des Tidjianes, Serigne Babacar Sy Mansour à la fin de la Bourda, jeudi 07 novembre 2019. Il informe que des solutions sont trouvées pour la finalisation des travaux.



Selon le guide religieux, les travaux seront confiés à un comité de pilotage dont les membres ont été soigneusement sélectionnés ce, pour barrer la route aux personnes mal intentionnées. Mieux, Serigne Babacar Sy Mansour, annonce que les mesures seront prises pour éviter les magouilles et autres détournements.



Les travaux de construction et de finalisation de la grande Mosquée de Tivaouane sont à l’arrêt depuis plus de 20 ans.