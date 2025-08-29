Tivaouane : cinq (5) villages intégrés au réseau de la SONES avant le Gamou

À l’initiative du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, cinq (5) villages de l’arrondissement de Tivaouane ont été raccordés au périmètre urbain de la SONES. Après Sinou Khaly, Yadjine Keur Matar et Ndindy Ball en 2024, Keur Salla Mbatta, dernier village jusque-là non desservi, a été officiellement intégré ce 29 août 2025.





Désormais, l’ensemble des quartiers de Tivaouane bénéficie d’une desserte continue en eau potable. L’approvisionnement repose sur deux sources à savoir les forages et le Lac de Guiers (ALG), renforcées par un nouveau château d’eau de 2 500 m³, garantissant un service stable à l’approche du Gamou, qui attire chaque année des millions de pèlerins.



« Tout au long du Gamou, nous ne devons pas connaître de rupture d’accès à l’eau », a insisté Cheikh Tidiane Dièye lors de sa visite, saluant les efforts conjoints de la SONES, de SEN’EAU, de la mairie et des populations locales.





En parallèle, un dispositif d’assainissement a été renforcé face aux pluies, 50 camions hydrocureurs mobilisés par l’ONAS et la DPGI, des points de pompage et le désengorgement du bassin de rétention de PAM, indique Emédia. Plus de 5 km d’extensions de réseau ont été réalisés, accompagnés d’environ 1 000 branchements sociaux et de raccordements sur les sites d’hébergement. Des camions-citernes ont également été déployés pour sécuriser la distribution.





Le ministre a salué la collaboration avec le maire de Tivaouane, Diop Sy, affirmant que « le partenariat État-collectivités est essentiel pour répondre aux besoins des populations ». Confiant, il a assuré que le dispositif mis en place permettra de garantir un Gamou 2025 sans rupture d’eau.

