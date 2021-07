Tivaouane: l’évacuation des malades pose problème à Mbodiène Ngesséré

Les populations du Cayor et les véhicules de transport, qui empruntent chaque jour le tronçon Ngaye Mékhé-Mbodiène-Ngéséré, Thilmaha Mbakhoul éprouvent d’énormes difficultés pour se déplacer. Ce, à cause de l'état cahoteux de la route.



« Le Cayor ne mérite pas cette situation. Cela correspond à une humiliation à la hauteur de l’espoir. Mais cela constitue aussi ce qu’on appelle de l’injure vis-à-vis des Cayoriens. Mais nous lançons un appel à l’Etat que nous ne voulons pas une route rafistolée. Et cette route a été rafistolée dans un passé récent. Nous voulons une route bien faite. Parce que cette route, reliant Touba et Tivaouane, joue un rôle particulièrement crucial du point de vue religieux, mais également du point de vue économique », soutient Bassirou Niang le coordonnateur de Cayor convention citoyenne.



Selon le maire Modou Fall, la route est en train de faire des ravages sur le plan sanitaire et aussi en train de freiner le développement du Cayor. « La route est en train de faire des ravages sur le plan sanitaire. Mais aussi, cette route est en train de plomber le développement du Cayor. Le Président doit comprendre qu’on ne lui donne pas les bonnes informations. La bonne information est que le Cayor n’a pas de route, il manque de tout. Mais particulièrement, le Cayor souffre de cette route qui quitte Mékhé pour aller à Thilmakha », tonne le maire Modou Fall au micro de Rfm.