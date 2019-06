Tivaouane: le Caïd A.Sow et son père arrêtés, des armes à feu et autres armes blanches découvertes

L’arrestation du repris de justice multirécidiviste, A. Sow, a suscité un sentiment de soulagement chez les populations de la cité religieuse de Tivaouane. Le caïd et sa bande de quatre (4) autres malfrats ont attiré l’attention de la police de la localité lorsqu’ils se sont attaqués au complexe commercial à l’enseigne « Al Makhtoum ». Ici, ils ont emporté les recettes journalières et plusieurs appareils électroniques avant de se fondre dans la nature.



L’enquête ouverte a permis de localiser le cerveau du gang, A. Sow , qui sera cette fois-ci appréhendé. La perquisition effectuée à son domicile, a permis de découvrir un important arsenal. Le Sieur F.Sow, père du caïd, a été aussi arrêté pour complicité.



Le fils et son père ont été déférés mardi dernier au parquet de Thiès pour détention d’armes à feu sans autorisation contre le père et vol commis avec les circonstances aggravantes de réunion, de nuits, de violence et d’usage d’armes à feu.