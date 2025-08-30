Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Tivaouane : le Président Bassirou Diomaye Faye annonce la création d’un budget dédié au culte dès 2026



Tivaouane : le Président Bassirou Diomaye Faye annonce la création d’un budget dédié au culte dès 2026
En visite de courtoisie à Tivaouane, ce samedi 30 août, dans le cadre du Maouloud (Gamou), le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la mise en place d’un budget dédié au culte au Sénégal dès 2026.
 
« Nous sommes en train de travailler sur sa mise en place et son administration », a déclaré le Président Faye à l’auditorium Serigne Babacar Sy, lors du lancement du symposium sur le Gamou, initié par la cellule Zawiya Tidiane.
 
Le chef de l’Etat a indiqué que ce budget, destiné à soutenir l’organisation des célébrations religieuses comme le Maouloud, sera reconduit et renforcé chaque année pour appuyer davantage les familles religieuses.
 
« Les confréries religieuses au Sénégal sont des références, sources de paix et de développement », a-t-il magnifié.
 
Rendant hommage à El Hadj Malick Sy, initiateur du Gamou de Tivaouane en 1902, le président Faye a salué « l’attitude exemplaire » de ses descendants qu’il qualifie de « dépositaires et continuateurs du legs de l’auteur de Mimiya », son célèbre ouvrage consacré à la biographie du prophète Mouhammad.
 
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 30 Août 2025 - 21:48


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter