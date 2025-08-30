Tivaouane : le Président Bassirou Diomaye Faye reçu par le Khalife des Tidianes avant le Gamou

À quelques jours du Mawlid Al-Naby, prévu le 4 septembre, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu à Tivaouane pour une visite de courtoisie auprès du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Accueillant le chef de l’État, le Khalife a exprimé sa satisfaction. « Cette visite me va droit au cœur. Je prie pour que vous et votre équipe réussissiez à la tête du pays. » Serigne Babacar Sy Mansour a également mis l’accent sur la paix, citant le slogan du gouvernement "jub, jubbeul, jubbanti". « La paix est facile à invoquer mais pas facile à obtenir, car il faut la construire et qu’il y ait justice », a-t-il déclaré.



De son côté, le Président Bassirou Diomaye Faye a assuré que l’État accompagnera dans la préparation du Gamou et que des directives ont déjà été prises. « Le Gamou est un grand événement, et l’État prendra toutes les dispositions nécessaires pour son bon déroulement. Des directives ont déjà été données afin d’assurer l’accompagnement et son bon déroulement, et les comptes rendus que j’ai reçus montrent que les préparatifs avancent bien. Concernant l’assainissement, le ministre Cheikh Tidiane Dieye a entrepris d’importants travaux pour faire face aux inondations. » Le Président Faye a par ailleurs remercié le Khalife pour ses prières et ses efforts en faveur de la stabilité nationale : « Nous vous demandons de continuer vos prières pour la paix dans le pays. »



Dans son discours, Serigne Babacar Sy Mansour a insisté sur l’importance de la droiture, « le jub », qu’il a qualifiée de « socle de toute chose ». Il a exhorté les Sénégalais à s’approprier cette philosophie afin de promouvoir justice et paix. Il a également appelé à « privilégier le respect et la vérité » face aux polémiques qui traversent le pays. Concernant les inondations, il les a présentées comme un « phénomène naturel », rappelant que « seul Dieu peut y mettre un terme » et invitant les autorités à rester déterminées dans la protection des citoyens.



Le Gamou, commémore la naissance du Prophète Mouhamed (PSL). Il attire chaque année des millions de fidèles à Tivaouane et dans d’autres villes du pays.