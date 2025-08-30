Tivaouane : les 84 quartiers désormais raccordés à l’eau potable à la veille du Gamou

Le village de Keur Salla Mbatta, dernier de Tivaouane à ne pas être desservi par le réseau d’eau potable, a officiellement été raccordé ce vendredi. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, en tournée pré-Gamou. Selon une publication du ministère sur Facebook, l’ensemble des 84 quartiers de la ville disposent désormais d’un accès continu à l’eau potable.



Ce raccordement s’inscrit dans un dispositif plus large reposant sur deux systèmes d’alimentation complémentaires : les forages et le Lac de Guiers (ALG). Ces infrastructures sont renforcées par un nouveau château d’eau de 2 500 m³, destiné à sécuriser l’approvisionnement, particulièrement crucial en cette veille de Gamou.



« Tout au long du Gamou, nous ne devons pas connaître de rupture d’accès à l’eau. Ce sont des millions de pèlerins qui viennent ici », a déclaré le ministre, en visite sur les sites techniques de la ville sainte.



La délégation ministérielle s’est rendue notamment au bassin de Pam ainsi qu’au point bas critique situé devant la gare routière, afin de vérifier la solidité du dispositif mis en place.



En marge de cette tournée, Cheikh Tidiane Dièye a également effectué des visites de courtoisie auprès de plusieurs marabouts de Tivaouane, dont le Khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour.





La tournée s’est achevée à Thiès, où le ministre a été reçu par Serigne Mouhamadou Mounirou Ndieguene, Khalife Général de la Hadara Ndieguene. Celui-ci a salué les dispositions prises par le ministère pour assurer un approvisionnement correct en eau durant le Gamou, prévu la semaine prochaine.