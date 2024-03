Tivaoune Peulh: un incendie ravageur détruit 33 cantines au marché

Un incendie ravageur a dévasté 33 cantines au marché de Tivaoune Peulh, entraînant des pertes matérielles évaluées à plus de 70 millions de francs CFA.



Selon les autorités locales, qui se sont confiées au micro de la RTS, le sinistre a débuté aux alentours de 4 heures du matin en raison d’un court-circuit.



Les sapeurs-pompiers ont rapidement été dépêchés sur les lieux et ont réussi à maîtriser les flammes quatre heures plus tard.