Togo: Victoire Sidémèho Tomegah-Dogbé, 1ère femme Premier ministre depuis l’indépendance

Née en décembre 1959, Victoire Sidémèho Tomegah, épouse Dogbé, est originaire de Badougbé au bord du lac Togo dans la préfecture de Vo, la zone d’exploitation du phosphate. Elle a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur privé après une maitrise en science économique et de gestion, option gestion des entreprises à l’université du Bénin, actuelle université de Lomé ; avant de rejoindre en 1998, le programme des Nations unies pour le développement.



Elle entre pour la première fois au gouvernement en septembre 2008, alors qu’elle n’était pas connue sur le plan politique, comme ministre délégué auprès du Premier ministre chargée du développement à la base.



Femme de terrain



Elle prend vite des galons : en mai 2009, Victoire Sidémèho Tomegah est nommée directrice de cabinet du président de la République, poste qu’elle a cumulé avec celui du ministre du Développement à la base, de l’Artisanat, de l’Emploi des jeunes et de la Jeunesse jusqu’à sa nomination à la tête de la primature.



Depuis ce lundi 28 septembre, Victoire Sidémèho Tomégah est la première femme dans l’histoire du Togo à occuper ce poste ; elle aura pour mission principale, en cette période de Covid-19, le réajustement du plan national de développement, principal projet du 4e mandat de Faure Gnassingbé



Victoire Sidémèho Tomégah est mère de trois grandes filles. Femme de terrain, elle aime la lecture, le chant, la danse, et joue de la guitare à ses heures perdues.