Togo: l'archevêque émérite de Lomé demande le report des élections législatives

Au Togo, i n'y a pas eu de manifestation ce mardi à Sokodé et la ville est calme après les violents affrontements de lundi entre forces de sécurité et manifestants de l'opposition, affrontements qui ont fait deux morts. Face la recrudescence de la violence à travers le pays, l'archevêque émérite de Lomé, ancien président de la Conférence nationale souveraine, Monseigneur Philippe Fanoko Kpodzro demande, dans un appel au gouvernement, le report du scrutin législatif du 20 décembre.