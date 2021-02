Tohu-bohu à l’Assemblée nationale: les députés de l’opposition boudent la commission ad hoc qu’ils accusent de falsification de document

C’est l’anarchie totale devant les grilles de l’Assemblée nationale. La réunion de ratification de la liste des membres de la Commission ad hoc n’a pu aller à son terme ce mercredi. Pour cause, les députés de l’opposition et ceux non-inscrits ont boudé la rencontre. Ils accusent le président de l’Assemblée nationale et les députés de la majorité d’avoir falsifié le document déposé par le Procureur visant X par un autre visant nommément Ousmane Sonko.



Le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie Cheikh Bara Dolly et ses collègues sont venus trouver les journalistes parqués à 100 mètres de l’Hemicycle par les forces de l’ordre et exiger de ces dernières qu’elles les laissent accéder à la porte de l’Assemblée nationale pour « filmer la forfaiture » de la majorité.