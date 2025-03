Top 5 des universités ouest-africaines francophones : UCAD et UGB en tête du peloton

D’après le classement récemment publié par Unirank, en collaboration avec l'agence Ecofin, deux universités sénégalaises dominent le paysage académique de l'Afrique de l'Ouest francophone. L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB) figurent en tête du classement des cinq meilleures universités dans la région. Ce classement met en relief les institutions académiques les plus prestigieuses du monde francophone en Afrique de l’Ouest, basées sur divers critères de performance académique et de recherche.



Le classement des cinq meilleures universités ouest-africaines francophones :

Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), université d'Abomey-Calavi (Bénin), université de Lomé (Togo) et université Ouaga I Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso).



Ce classement, selon ses auteurs met en évidence le dynamisme et la compétitivité des universités ouest-africaines francophones. Ces établissements sont non seulement des centres d’apprentissage, mais aussi des acteurs clés dans le développement socio-économique et scientifique de leurs pays respectifs.