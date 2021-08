Tottenham: ​accusé de "grève" de l'entraînement, Kane sort du silence

Après avoir été pointé du doigt par les supporters de Tottenham pour avoir "refusé" de reprendre l'entraînement - dans l'espoir de forcer le club à le laisser partir - Harry Kane sort du silence sur Twitter et nie toute grève.



« Il s'est écoulé presque dix ans depuis mes débuts avec les Spurs. Durant toutes ces années, vous, les supporters, m'avez toujours montré votre amour et un soutien total. C'est pourquoi cela me blesse de lire les commentaires qui ont été faits cette semaine, remettant en cause mon professionnalisme », écrit l'attaquant.



Avant de poursuivre: « Sans entrer dans les détails de la situation, je veux clarifier le fait que je n'ai jamais, jamais refusé de m'entraîner. Je retournerai demain au club, comme prévu. Je ne ferais rien qui puisse trahir la relation que j'ai avec les fans, qui m'ont apporté un tel soutien au club ».