Touba : 3 morts dans l'effondrement d'un bâtiment à Darou Marnane

Un drame est survenu hier, mardi, à Touba après la pluie. Un bâtiment s’est effondré au quartier Tally Bou Bess, dans le village de Darou Marnane. Le bilan fait état de trois morts et de 2 blessés légers.



Les victimes sont toutes de sexe féminin. Il s’agit respectivement de la mère de famille Astou Nguer, âgée de 35 ans, sa fille A.Diop, 5 ans et Th.Diop, 8 ans. Elles ont été surprises en plein dîner.



Les blessés Y.Diop, 13 ans et ND.D.Diop, 03 ans, ainsi que les corps sans vie ont été acheminées à l’hôpital Matlaboul Fawzeini par les éléments de la 23e compagnie d’incendie et de secours de Touba après le constat d’usage de la police, rapporte L'Observateur.