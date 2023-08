Touba : Khalifa Sall et sa délégation reçoivent des prières du Khalife général des mourides

​Dans le cadre de la célébration du Magal de Touba, Khalifa Ababacar Sall, leader de Taxawu Sénégal, a conduit une délégation dans la ville religieuse pour rendre hommage au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Cette visite, qui a eu lieu hier mardi, a réuni des personnalités politiques éminentes telles que Barthélémy Dias, maire de Dakar, Cheikh Gueye, maire de la commune de Dieuppeul-Derkélé, ainsi que Alioune Badara Barro et Moussa Tine, entre autres.



La délégation de Taxawu Sénégal a été chaleureusement accueillie par Serigne Moussa Nawel Mbacké avant d'être reçue par le Khalife général des mourides. Lors de cette rencontre, des prières ont été formulées en faveur de la paix, de la stabilité et du développement du Sénégal.



Serigne Basse Abdou Khadr, le porte-parole du Khalife, a exprimé sa reconnaissance envers Khalifa Sall et son engagement envers la communauté mouride. Il a rappelé les contributions financières substantielles de Khalifa Sall pour la construction de la Mosquée Massalikul Jinaan, ainsi que les marques de respect et d'attention dont il avait bénéficié de la part de l'ancien Khalife, Serigne Sidy Moctar Mbacké.



S'exprimant à la suite de l'audience, Khalifa Sall a souligné sa gratitude envers Serigne Mountakha Mbacké pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a également saisi l'occasion pour adresser un appel à la prudence aux chauffeurs durant cette période de forte affluence, en les exhortant à respecter scrupuleusement les règles de circulation sur les routes.



Le Magal de Touba, qui aura lieu le 4 septembre prochain, est un événement religieux d'une grande importance pour la confrérie mouride au Sénégal.