Touba : Le khalife général des Mourides sera en retrait spirituel pour un (01) mois

Le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a pris la décision de suspendre l'ensemble Ziar (visites). Celui-ci va se retirer spirituellement pendant un mois, consacrant cette période à la dévotion envers Dieu et au repos.



La nouvelle a été annoncée par Serigne Abdou Latif Mbacké, indiquant que le Khalife général entamera sa retraite spirituelle après le Magal célébrant Mame Diarra Bousso à Porokhane. Pendant ces trente jours, aucune visite ne sera autorisée, et le Khalife rouvrira ses portes au courant du mois de mars prochain.



Cette période de retrait spirituel permettra au Khalife de se ressourcer et de se consacrer pleinement à ses pratiques religieuses, rapporte Rewmi Quotidien.