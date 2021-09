Touba : Serigne Bass Abdou Khadre loue la loyauté de Yankhoba Diatara

Selon Serigne Bass Abdou Khadre, le "protégé" de Idrissa Seck est une denrée rare relativement à sa loyauté et sa fidélité. "C'est vrai qu'on est pas habitué à se voir, mais les témoignages qui me parviennent sur vous, me confortent ardemment de ton engagement sans fioritures, de ta fidélité et ta loyauté immatriculées. Vous êtes un modèle et une référence", a soutenu le porte parole.

Non sans prier et souhaiter au ministre de poursuivre les réussites qu'il enregistre dans le cadre de son travail gouvernemental.

"Gor rek moy def bou mété mou took, bou nékhé mou took". C'est en ces termes que Serignr Bass Abdou Khadre, porte parole du Khalife Général des Mourides a porté son témoignage sur le ministre de l'Economie Numérique et des Télécommunications, Yankhoba Diatara. Ce témoignage puissant a été prononcé à l'occasion de la visite de la visite effectuée par le ministre à Touba pour s'enquérir du niveau de déploiement des opérateurs de téléphonie et de télécommunications.