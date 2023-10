Touba Toul: il tabasse sa grand-mère et l’envoie au bloc opératoire

Un événement troublant a secoué la ville de Thiès récemment, mettant en lumière un cas inquiétant de violence familiale.



I. Sarr a été arrêté pour avoir violemment agressé sa grand-mère, A. Sarr, après avoir été impliqué dans plusieurs autres incidents de violence domestique, y compris des agressions sur sa femme et son oncle. Le mis en cause qui est un habitué a frappé sa grand-mère a atteint un point critique lorsque, lors d'une altercation avec sa femme, la victime est intervenue pour la défendre.



Malheureusement, elle a été sévèrement agressée et gravement blessée par son petit-fils, raconte L’Observateur. Transportée d'urgence à l'hôpital la vielle femme a été admise aux urgences pour une intervention chirurgicale. C’est par la suite qu’elle a déposé une plainte auprès de la gendarmerie pour « coups et blessures volontaires ».



Arrêté, I. Sarr a été placé en détention préventive à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Thiès avant d'être traduit devant le Tribunal de grande instance de la ville. Cuisiné par les enquêteurs le jeune homme a admis les faits tout en minimisant ses actions.



L'affaire a été mise en délibéré pour le 8 novembre 2023.