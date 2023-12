Touba: Un chauffeur ligoté et son taxi volé, les auteurs arrêtés à Dakar

Les éléments du commissariat de Guinaw-rails ont mis hors d'état de nuire un groupe de trois malfaiteurs, suite à une demande d'intervention signalant la localisation d'un véhicule volé à Touba repéré dans la banlieue dakaroise.



Le plaignant, T. Ndiaye, a dénoncé la disparition de sa voiture de marque Peugeot 306 à la police. C’est ainsi que trois (3) chauffeurs impliqués dans cette affaire de vol ont été arrêtés.



Les investigations ont révélé que deux des suspects, S. Ndiaye et M. Dramé, ont contacté Fallou, le frère du plaignant, pour lui annoncer avoir découvert le véhicule volé. Ils ont exigé la somme de 250 000 FCFA pour lui révéler l'endroit où se trouvait la voiture.



L'enquête a révélé que T. Ndiaye avait acheté le taxi, et l’avait ensuite confié à son frère M. Ndiaye. Ce dernier l'avait ensuite prêté à M. Sall, son remplaçant, qui a été victime d'une agression brutale à Touba. À en croire Rewmi Quotidien, après avoir été piégé par deux (2) malfaiteurs, M. Sall a été violemment agressé, ligoté, et du sable lui a été mis dans la bouche avant d'être abandonné dans un quartier.



Suite à l'arrestation du trio, M. Sall a identifié formellement N. Ndiaye comme étant l'un des agresseurs. Ce dernier a admis avoir participé à l'agression en collaboration avec son oncle A. Dione, actuellement en fuite.



Les trois suspects ont été déférés au parquet de Pikine-Guédiawaye pour une série d'accusations incluant « association de malfaiteurs, vol avec violence la nuit, tentative de meurtre et escroquerie ».