Touba : Un commerçant arrêté pour une escroquerie au visa de 165 millions FCFA

Le commissariat spécial de Touba a mis fin aux activités de S. D. (dit Bathie), un commerçant de 48 ans soupçonné d'avoir orchestré une vaste escroquerie au visa européen. L'individu, domicilié à Guédé, a été interpellé après le dépôt de 43 plaintes à son encontre. Le préjudice total subi par les victimes est estimé à 165 300 000 F CFA.





Le suspect ciblait principalement des candidats à l'émigration vers le Portugal, leur promettant des démarches rapides en échange d'importantes sommes d'argent. Pour maintenir son emprise, il confisquait les passeports de ses clients et remettait parfois de faux documents de voyage pour justifier les délais de départ sans cesse reportés.





Conduit au commissariat, S. D. a reconnu l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde à vue pour escroquerie au visa, faux et usage de faux, rétention de documents administratifs et abus de confiance. L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices dans ce réseau qui a spolié des dizaines de citoyens.

