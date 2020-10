Touba : arrêté par le Dahira « Xudamou Xadim », un jeune homosexuel avoue son statut et mouille son maître coranique

Un présumé homosexuel a été arrêté au quartier Guédé de Touba par le Dahira « Xudamou Xadim ». Venu célébré le Magal, il a échappé bel à un lynchage jeudi.



Selon des sources du journal L’Observateur, son compagnon avec qui il se trouvait, a réussi à prendre la fuite. Des vidéos à caractère pornographique, des préservatifs et plusieurs autres astuces érotiques associés à des actes contre-nature ont été retrouvés par devers lui, informent des témoins.



Le mis en cause a avoué son statut dans une vidéo. Il a révélé avoir versé dans cette pratique indécente quand il était dans son daara avant d’incriminer le maître coranique qui l’encadrait.



Il a ajouté qu’il ne pouvait, à l’époque, décliner les avances de celui-ci, de peur d’être tabassé. Avouant que son maitre coranique le réveillait au milieu de la nuit pour entretenir des rapports sexuels avec lui.



Ainsi, a-t-il reconnu, c’est de là-bas qu’il a pris goût à ces pratiques sexuelles. Le mis en cause a aussi fait savoir qu’il a initié d’autres jeunes, au Fouta, à cette pratique. Après être passé aux aveux, il a demandé la clémence. Cette requête lui a été accordée par les éléments du Dahira qui l’ont expulsé de la cité religieuse.