Touba : en transe un jeune homme s'éventre avec un couteau et meurt

Un drame s'est produit samedi soir à Touba 28. Khadim Diop, âgé de 20 ans, a succombé à ses blessures après s’être poignardé en public. L’incident s’est déroulé aux environs de 19 heures, alors que les habitants du quartier s’apprêtaient à rompre le jeûne. Un groupe de fidèles Baye Fall, fidèle à la tradition du Ramadan, distribuait nourriture et boissons aux passants.



C’est dans ce contexte que Khadim Diop, l’un des participants, a subitement changé de comportement. Selon des témoins, il est entré dans un état de transe, devenant agité et incontrôlable. Brandissant un couteau, il a tenté de se maîtriser, avant de retourner l’arme contre lui-même. Il s'est alors éventré sous les yeux de ses camarades impuissants, avant de s’effondrer, baignant dans son sang, rapporte L'Observateur.



Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement et ont évacué la victime aux urgences de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni. Malgré les soins prodigués, Khadim Diop a succombé à ses blessures. Son corps a été déposé à la morgue après avis du procureur de la République.



Les éléments du commissariat urbain de Touba, qui ont procédé aux constats d’usage, ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes et les motivations ayant conduit à ce geste tragique.