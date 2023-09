Touba, indispensables, les charrettes dictent leur loi

« 70 % des embouteillages à Touba sont causés par les charrettes… »



Pas très loin de la grande mosquée de Touba, le marché Ocass est le point de rencontre de nombreux pèlerins et charretiers. « À partir d'ici, on peut se rendre partout à Touba, et des centaines de milliers de personnes affluent ici. C'est un lieu très prisé pour acheter des cadeaux ou faire des courses. En cette période, les charrettes sont très utiles, mais elles posent également des problèmes en occupant les zones de stationnement et les passages piétons. En fait, 70 % des embouteillages sont causés par elles. Elles ne semblent pas se soucier de gêner les autres et font ce qu'elles veulent. À la fin de la journée, c'est épuisant, même pour nous qui marchons, nous avons du mal à les éviter », déplore Assane Diop, un riverain en s'essuyant le front sous le chaud soleil.



Malgré ces désagréments, de nombreux pèlerins considèrent les charrettes comme des moyens de transport indispensables en cette période où la ville est submergée de visiteurs. Mame Diarra, une jeune femme rencontrée dans les rues de Darou Minam, témoigne de leur utilité et de leur popularité, notamment pour se rendre à la mosquée ou visiter des amis.



« Les charrettes sont très utiles. Beaucoup de pèlerins aiment les utiliser et se prendre en photo dessus en guise de souvenir. Moi, chaque année quand je viens, j'en prends pour me rendre à la mosquée et pour rendre visite à mes amis qui habitent à Dianatou. Ce n'est vraiment pas facile de trouver une voiture en ce moment, et certaines rues ne sont accessibles qu'aux charrettes. Personnellement, je les préfère pour me déplacer », témoigne la jeune femme.



Ainsi, malgré les problèmes qu'elles engendrent, les charrettes demeurent indétrônables à Touba. La célébration du grand Magal de Touba, prévue pour demain le 4 septembre, promet de maintenir cette effervescence dans la ville religieuse.