Touba : six (6) manifestants déférés ce lundi au Parquet de Mbacké pour participation à une manifestation interdite

Ce lundi matin, sous une haute surveillance policière, six (6) jeunes activistes ont été déférés au Parquet de Mbacké (Touba) à 7 heures. Les personnes arrêtées sont Serigne May Seck, président du Conseil communal de la jeunesse, le conseiller municipal Ibrahima Diop, ainsi que Aliou Sow, Mbeugue Diop, Mame Mor Diaw, et Mor Cissé.



Ces arrestations font suite à une manifestation interdite organisée vendredi dernier. Les six (6) individus se trouvent actuellement dans la cave du Tribunal d'instance de ladite localité en attendant d'être présentés au délégué du Procureur, rapporte D-Média.



La manifestation, interdite par le préfet Khadim Hann, visait à exiger le déguerpissement d'une station-service pour l'implantation d'un rond-point dans le quartier Escale. Malgré cette interdiction, certains jeunes ont tenté de tenir le rassemblement, ce qui a conduit à leur arrestation par les forces de l'ordre du commissariat urbain de Mbacké.



Suite à ces arrestations, les soutiens des manifestants avaient promis de paralyser les activités à Mbacké en déclarant une ville morte ce lundi. Toutefois, un important dispositif sécuritaire a été déployé pour maintenir l'ordre. Les éléments du commissariat urbain de Mbacké, appuyés par le Groupement Mobile d'Intervention (GMI), ont été mobilisés aux abords du tribunal et sur les axes stratégiques de la ville.