Touba: un charretier de 16 ans surpris à moitié nu caressant les parties intimes d’un bébé de 2 ans

Un charretier du nom de A.Diagne, âgé de 16 ans, a été arrêté et conduit au commissariat spécial de Touba. Il a été surpris, à moitié nu, en train de caresser les parties intimes d’un bébé de 2 ans et 6 mois, dans un bâtiment en chantier au quartier Dianatou Mahwa.



Selon les informations de Source A, le mis en cause a enlevé et séquestré sa victime. En effet, cette dernière déambulait dans la rue vers 00 heure. C’est ainsi qu’elle a croisé le charretier qui l’a entrainé dans le bâtiment inachevé.



La famille du bébé qui menait d’intenses recherches, a été alertée par les cris de la petite fille. Dès leur entrée dans le bâtiment, la tante de la présumée victime a aperçu sa nièce totalement déshabillée et allongée à même le sol et l’adolescent qui était à moitié nu, le pantalon rabaissé jusqu’aux genoux, caressant les parties intimes de l’enfant.



Pris de peur, il a escaladé le mur, laissant sur place sa charrette, avec à son bord des bidons d’eau. Quelques temps après, le mis en cause est retourné sur les lieux pour récupérer sa charrette, il a été identifié et arrêté avant d'être conduit au commissariat spécial.



Devant les enquêteurs, il a dit qu’il n’était pas en mesure de justifier son acte. Poursuivi pour détournement et pédophilie, il a été déféré au parquet