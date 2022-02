Touba: un homme surpris dans les toilettes d’une mosquée en train de vouloir violer une fillette de 12 ans

Alors qu’on n’a pas encore fini de parler sur l’affaire des deux homosexuels surpris en pleins ébats sexuels sur la terrasse de la Mosquée à Dakar, un autre fait tout aussi surréaliste s’est produit dans la mosquée de Touba Darou Khoudoss.



Selon ‘’Source A’’ qui donne l’information dans sa parution de ce mardi, un homme de 35 ans a été surpris dans les toilettes par un maître coranique, en train de vouloir violer une fillette de 12 ans. Ils ont été interpellés et la fille a été conduite chez ses parents. D’après nos confrères, la victime présumée a clairement affirmé que S. Fall s’évertuait à abuser d’elle au milieu des toilettes.



Interpellé par les homme du Commissariat de Touba, le présumé pédophile a déclaré que «c’est la fillette qui est venue dans son lieu de travail, avant de lui demander de partir avec elle. C’est ainsi qu’il l’a amenée dans les toilettes et que c’est bien la pucelle qui s’est couchée sur lui pour se procurer du plaisir ».



Le journal renseigne que le certificat médical du gynécologue atteste une défloration récente de l’hymen chez sa victime. S. Fall a été déféré au procureur pour attouchements sexuels et tentative de viol sur une fillette.