Touba : un incendie réduit en cendre une quarantaine de cantines à Darou Marnane

Un incendie ravageur s'est déclaré dimanche dernier, au quartier Darou Marnane de Touba, vers treize heures, engloutissant plusieurs cantines. Bien que l'événement n'ait pas occasionné de pertes humaines, les dommages matériels sont considérables.



Les sapeurs-pompiers aidés par ceux de Diourbel, Darou Mouhty, Fasse Barrigo et Gossas, ont réussi à maîtriser l'incendie, mais les pertes pour les commerçants sinistrés sont considérables. D'après L’Observateur, ces derniers ont perdu plusieurs cantines, évaluées chacune à environ deux millions de francs CFA. Ainsi, ils ont exprimé leur détresse et ont sollicité l'aide des autorités pour relancer leurs activités.



Les flammes qui se sont propagées au niveau du site de l'ancienne gare routière du quartier Darou Marnane, a réussi à réduire en cendres plusieurs cantines renfermant des pièces détachées. Jusqu'à présent, l'origine de ce sinistre demeure inconnue. Les autorités sécuritaires ont immédiatement initié une enquête pour déterminer les causes de cet incendie dévastateur.